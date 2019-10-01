Жительница Кыштыма попалась на удочку мошенника

Автор: КР от Вчера, 12:27 Категория: Происшествия

Женщина ответила на звонок с незнакомого номера телефона. Неизвестный собеседник представился сотрудником службы безопасности одного из крупных банков.

Дальше события развивались по стандартной схеме. Он сообщил жительнице нашего города, что с её банковской карты совершён подозрительный перевод денег. По просьбе мошенника она предоставила данные своей карты. В итоге с неё списали сумму в 29 тысяч рублей.

В полиции Кыштыма возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 – кража. Проводится следственная проверка.