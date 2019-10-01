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Жительница Кыштыма попалась на удочку мошенника

Автор: КР от Вчера, 12:27 Категория: Происшествия

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Женщина ответила на звонок с незнакомого номера телефона. Неизвестный собеседник представился сотрудником службы безопасности одного из крупных банков.

 

Дальше события развивались по стандартной схеме. Он сообщил жительнице нашего города, что с её банковской карты совершён подозрительный перевод денег. По просьбе мошенника она предоставила данные своей карты. В итоге с неё списали сумму в 29 тысяч рублей.

 

В полиции Кыштыма возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 – кража. Проводится следственная проверка. 


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  • Вчера, 12:52
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Да сколько же можно?!
 
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