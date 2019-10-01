Жительница Кыштыма попалась на удочку мошенника Автор: КР от Вчера, 12:27 Категория: Происшествия 0 Женщина ответила на звонок с незнакомого номера телефона. Неизвестный собеседник представился сотрудником службы безопасности одного из крупных банков. Дальше события развивались по стандартной схеме. Он сообщил жительнице нашего города, что с её банковской карты совершён подозрительный перевод денег. По просьбе мошенника она предоставила данные своей карты. В итоге с неё списали сумму в 29 тысяч рублей. В полиции Кыштыма возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 – кража. Проводится следственная проверка. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Аккузативус Вчера, 12:52 Группа: Гости Регистрация: -- Статус: 0 комментариев 0 публикаций Да сколько же можно?! 0