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Жителя Кыштыма мошенники обчистили через сайт-клон

Автор: КР от Сегодня, 09:15 Категория: Происшествия

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В дежурную часть кыштымской полиции с заявлением о мошенничестве обратился 56-летний житель нашего города. Он решил оплатить коммунальные услуги через сервис «Сбербанк Онлайн». Запрос в поисковой системе выдал несколько ссылок, по одной из которых он и перешёл. Как выяснилось позже, мужчина попал не на сайт банка, а на сайт-клон, созданный мошенниками.

 

Ничего не подозревая, он ввёл свой пароль, после чего сайт завис. Вскоре ему на сотовый телефон пришло смс, что для выхода с сайта необходимо ввести код, который был выслан в том же сообщении.

 

– После того, как кыштымец ввёл код, ему пришло уведомление о списании с банковской карты 30 тысяч рублей, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова. – Затем ему почти сразу позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка, объяснил списание денег техническим сбоем и попросил ввести ещё один код, который будет выслан в ближайшее время.

 

После ввода на сайте второго кода у потерпевшего с карты пропали ещё 22 тысячи рублей. После этого «банковский сотрудник» перестал выходить на связь.

 

Как признался полицейским обманутый кыштымец, на днях он отметит свой день рождения.

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Что-то непонятно: к чему последнее предложение про день рождения?
 
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