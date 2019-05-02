В Кыштыме в сети мошенника угодила женщина, которая хотела сэкономить на покупке автомобиля Автор: КР от Вчера, 14:19 Категория: Общество 0 Вчера в отдел кыштымской полиции обратилась жительница нашего города. На сайте «Авито» она подыскала себе автомобиль за приемлемую для неё цену – менее 150 тысяч рублей. Созвонившись с продавцом, она попросила уточнить у него идентификационный номер (VIN) машины. Проверив его и убедившись в том, что машина существует в реальности, при этом находится в Екатеринбурге, согласилась на покупку. Владелец автомобиля в качестве «брони» запросил пять тысяч рублей. Женщина перевела их, но через некоторое время он же перезвонил ей и сказал, что тутже вернёт их, поскольку у него уже нашлись другие покупатели. Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, в итоге пострадавшая отправила ещё 30 тысяч рублей вдобавок к пяти первоначальным. После этого продавец автомобиля перестал выходить на связь – телефонный номер был заблокирован, переписка с сайта «Авито», как и само объявление, оказались удалены. Полиция Кыштыма призывает граждан быть предельно бдительными! Ни в коем случае не переводите деньги непроверенным торговцам на сайтах частных объявлений. Комментарии: Добавить Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить