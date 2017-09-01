Жительница Кыштыма искала в интернете автозапчасти, а наткнулась на мошенника
Автор: КР от Сегодня, 10:31 Категория: Происшествия
В полицию обратилась 41-летняя жительница нашего города. У её автомобиля сломалась коробка передач. В магазинах нужных запчастей не оказалось, и она решила найти их через интернет. Женщина оставила заявку на одном из автомобильных сайтов.
В тот же день ей позвонил незнакомый мужчина. Он представился Владимиром и сказал, что работает менеджером в компании «Техинформ» Нижнего Новгорода. Затем выслал фото запчастей и попросил оплатить их стоимость – 9100 рублей.
Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, автовладелица тут же перевела на банковскую карту Владимира всю сумму. После этого мобильный номер продавца оказался отключен.
По данному факту ведётся проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».