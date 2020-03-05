Жительница Кыштыма перевела лжеброкерам крупную сумму денег

Сегодня, 07:59 Категория: Происшествия

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Вчера в полицию обратилась 43-летняя жительница Кыштыма, ставшая очередной жертвой мошенников.

Она пояснила, что на её электронную почту пришло письмо с предложением бесплатно получить книгу об обучении сделкам на бирже. Женщина прошла по ссылке, после чего сообщила незнакомцам свои персональные данные и номер телефона.

Через некоторое время ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником брокерской компании. Он заверил «жертву», что у брокерской компании имеется лицензия, а затем сказал, что для регистрации нужна определённая сумма. Жительница Кыштыма ответила, что денег у неё нет. Тогда мужчина предложил взять их в долг у этой же брокерской фирмы. При этом убедил женщину, что все деньги застрахованы, и она в любом случае их не потеряет.

Жажда лёгкой наживы сделала своё дело. Женщина передала номер своей банковской карты, а также секретный трёхзначный код. Мужчина пояснил, что для первоначального депозита необходимо перевести 500 долларов. Наша землячка перевела 450 долларов, в результате чего с её карты было списано около 30 тысяч рублей.

После всех манипуляций женщина решила снять с депозита денежные средства через личный кабинет в размере 500 долларов, но сделать это не удалось. И только тогда она поняла, что попалась на удочку мошенников.