Житель Кыштыма обнаружил в посылке два пакета с землёй вместо ТВ-приставок

Сегодня, 10:06 Категория: Происшествия

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На одном из сайтов житель Кыштыма заказал две телевизионные приставки. При оформлении заказа сразу же оплатил покупку стоимостью четыре с половиной тысячи рублей.

Когда посылка наложенным платежом прибыла на почту, мужчина вскрыл её и увидел, что вместо приставок внутри лежат две антенны и два небольших пакета …с землёй.

В другом случае 50-летний кыштымец прошёл по ссылке в социальной сети Одноклассники. Он заказал и оплатил запчасти на сумму более семи тысяч рублей. Покупка была оформлена ещё в январе, но до сих пор наш земляк так и не получил никакой посылки.

Полиция предупреждает: чтобы не стать жертвой мошенничества при получении покупок через почтовые отделения, следуйте простому совету. Оформляя заказ, попросите у продавца отправить вам посылку наложенным платежом вместе с описью вложения. В этом случае содержимое посылки будет дважды проверено почтовыми работниками: в первый раз, когда продавец будет отправлять её, и во второй раз уже при получении товара в присутствии получателя. Это поможет вам, получая посылку в отделении почты, проверить содержимое посылки до перевода денежных средств за неё.

Большинство покупателей во всемирной паутине стремятся совершать покупки только наложенным платежом, полагая, что это является гарантией того, что продавец не обманет и действительно отправит ту вещь, которая была заказана. В действительности наложенный платёж гарантирует только то, что покупатель заплатит и получит посылку, но при этом её содержимое может не совпадать с тем, что вы заказали.