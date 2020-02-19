В Кыштыме зафиксированы случаи мошенничества при получении посылок наложенным платежом

Сегодня, 14:05 Категория: Происшествия

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С начала года в Кыштыме зарегистрировано четыре факта мошенничества при получении посылок на почте наложенным платежом.

В дежурную часть полиции обратился 49-летний мужчина. Он сообщил, что на сайте по продаже товаров и услуг увидел объявление о продаже эхолота по выгодной цене. Связался с продавцом и договорился о сделке, после чего должен был получить эхолот наложенным платежом на почте. Однако, получив товар и вскрыв посылку, увидел, что вместо эхолота упакован видеорегистратор, причём дешёвая модель.

Обманутый кыштымец позвонил по ранее указанному на сайте телефону, но отвечать на звонки злоумышленник перестал. Также на сайте данное объявление было удалено. Ущерб составил 3885 рублей.

Чтобы не оказаться в подобной ситуации, полиция Кыштыма настоятельно рекомендует жителям города проявлять осторожность в общении с незнакомцами. Помните, что заманчивые объявления, как правило, не имеют никакого отношения к реальности и зачастую бывают размещены мошенниками.

Если в результате операций на сайтах бесплатных объявлений вы всё-таки стали жертвой нечистых на руку продавцов – незамедлительно обращайтесь в полицию. Заявление о мошенничестве следует сопроводить имеющимися доказательствами: распечатанными скриншотами переписки и объявления; по возможности, известными вам данными мошенника – его адреса, номера телефона, банковской карты; чеками или квитанциями об оплате.