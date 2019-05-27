Житель Кыштыма угодил в сети по новой схеме мошенничества

Автор: КР от 27-05-2019, 12:26 Категория: Общество

Житель Кыштыма заказал через интернет двигатель на свой автомобиль. Выбрав одну из специализированных компаний по их продаже, он проверил юридический адрес и прочие данные, чтобы удостовериться, что связывается не с мошенниками.

Но даже такая предосторожность не помогла ему избежать обмана.

Заказчику прислали три фотографии двигателей. Он выбрал один из них и перевёл 50 процентов предоплаты. Однако доставка заказа затянулась. Представители фирмы сообщили, что нужной модели нет, поэтому придётся выбрать другую. При этом попросили покупателя выплатить вторую часть денег за товар.

После оплаты мужчине выслали таможенные документы, подтверждающие, что двигатель куплен заграницей и скоро будет доставлен.Так и случилось. Только мотор оказался не новой модели, а устаревшей и к тому же не работающий.

Попытки дозвониться по номерам, указанным на сайте, не увенчались успехом. С момента получения посылки, продавцы отключили телефон.

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе полиции, ущерб составил 55 тысяч рублей. Такая схема обмана под видом реально существующей фирмы впервые зарегистрирована в нашем городе. Сотрудники полиции проводят проверку.