» » В Кыштыме мошенники лишили трёх женщин денег

В Кыштыме мошенники лишили трёх женщин денег

Автор: КР от Сегодня, 10:07 Категория: Общество

  • Не нравится
  • +1
  • Нравится

 

 

В первом случае  женщина зашла на свою страницу в социальной сети «Одноклассники» и увидела сообщение от подруги, которая предлагала присоединиться к банковской акции. Для этого требовалось написать реквизиты счёта. На деле оказалось, что мошенник просто создал новую страницу в соцсети, скопировал на неё фото случайной жительницы нашего города и написал от её имени подруге.

 

И та поверила в заманчивое предложение. После получения банковских сведений неизвестный снял с её карты 3300 рублей.

 

На удочку другого мошенника попалась женщина, которой позвонили по телефону и сообщили, что в банке проходит проверка. Её попросили продиктовать все сведения, в том числе пин-код. В итоге она лишилась 14,5 тысячи рублей.   

 

А в третьем случае неизвестные в прямом смысле обули местную жительницу. За покупку обуви в интернете она перечислила наложенным платежом 3900 рублей. Но вместо товара известной фирмы покупательница получила низкопробную обувку.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, ведутся проверки и розыск подозреваемых.


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter