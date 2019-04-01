В Кыштыме мошенники лишили трёх женщин денег

Автор: КР от Сегодня, 10:07 Категория: Общество

В первом случае женщина зашла на свою страницу в социальной сети «Одноклассники» и увидела сообщение от подруги, которая предлагала присоединиться к банковской акции. Для этого требовалось написать реквизиты счёта. На деле оказалось, что мошенник просто создал новую страницу в соцсети, скопировал на неё фото случайной жительницы нашего города и написал от её имени подруге.

И та поверила в заманчивое предложение. После получения банковских сведений неизвестный снял с её карты 3300 рублей.

На удочку другого мошенника попалась женщина, которой позвонили по телефону и сообщили, что в банке проходит проверка. Её попросили продиктовать все сведения, в том числе пин-код. В итоге она лишилась 14,5 тысячи рублей.

А в третьем случае неизвестные в прямом смысле обули местную жительницу. За покупку обуви в интернете она перечислила наложенным платежом 3900 рублей. Но вместо товара известной фирмы покупательница получила низкопробную обувку.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, ведутся проверки и розыск подозреваемых.