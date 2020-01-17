Житель Кыштыма пытался купить водительские права, но сам стал жертвой обмана

Сегодня, 11:52 Категория: Происшествия

673

0

В Кыштыме зарегистрирован случай мошенничества с водительскими правами. Местный житель не мог сдать экзамен в РЭО ГИБДД и решил приобрести водительское удостоверение на одном из сайтов социальной сети. Пройдя по ссылке, он ознакомился с правилами и перечислил на незнакомый счёт 37 тысяч рублей. После этого на связь с кыштымцем больше никто не выходил.

Когда он понял, что стал жертвой мошенников, обратился в полицию. А между тем, стражи порядка напоминают: водительское удостоверение выдаётся исключительно в Госавтоинспекции, после обучения в автошколе и сдачи внутренних экзаменов. Все остальные манипуляции – обман.