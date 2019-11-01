Жительница Кыштыма узнала, что на её имя зарегистрирована фирма в Москве. Но она об этом даже не подозревала

Автор: КР от Сегодня, 16:11 Категория: Происшествия

В своём почтовом ящике жительница нашего города нашла письмо о том, что она является учредителем и генеральным директором фирмы «Нуар» в Москве. Организация зарегистрирована в столичной межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 в сентябре этого года и включена в реестр малого и среднего предпринимательства в категории микропредприятие.

Уставной капитал компании составил 80 тысяч рублей. В графе «основной вид деятельности» указана деятельность информационных агентств.

– Получив письмо, я пошла в инспекцию федеральной налоговой службы № 3 в нашем городе, – сказала сайту «КР» жительница Кыштыма. – Мне подтвердили, что такая фирма действительно существует, при её регистрации указаны мои паспортные данные. Более того, даже есть моя электронная подпись, хотя я даже не представляю, что это такое.

Женщине рекомендовали обратиться в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы, где зарегистрирована фирма. То есть в Москву. В своём письменном обращении новоиспечённая предпринимательница выступила против регистрации на её имя юридического лица. Указала, что паспортные данные использовались незаконно, документы на создание ООО «Нуар» она не подавала, цифровую подпись не оформляла.

После этого женщина обратилась в полицию, а затем в прокуратуру. Она опасается, что аферисты могут оформить кредиты, воспользовавшись её паспортными данными.

Как конфиденциальные сведения попали в руки неизвестных ей людей, женщина не знает. Приходится строить лишь предположения. Когда-то она работала в московской организации, которая осуществляла свою деятельность в нашем городе. Может быть, там и случилась утечка информации. Ещё один вариант – это обращение в банк, чтобы получить кредит. Для этого нужно было предоставить документы.

Теперь мнимая владелица бизнеса ждёт ответ от инспекции федеральной налоговой службы № 46 города Москвы. Ей должны ответить в течение 30 дней.