В Кыштыме проводятся рейды по выявлению незаконно работающих таксистов

Автор: КР от Вчера, 12:59 Категория: Экономика и бизнес

Специалисты межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 3 в этом году провели несколько проверок таксистов.

Один из них работал без государственной регистрации. Он не был оформлен индивидуальным предпринимателем. На нелегала был составлен протокол по статье 14.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Наказание по этой статьи предусматривает штраф от пятисот до двух тысяч рублей.

Часто таксисты предпочитают не регистрироваться официально, так как это более затратно, чем оплата штрафа. Но есть случаи, когда денежное наказание в несколько раз превышает вышеуказанную сумму.

В поле зрения инспекторов попал индивидуальный предприниматель, который не предоставлял пассажирам чеки. Это уже влечёт за собой более серьёзный штраф по статье 14.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Он составляет от одной четвёртой до одной второй общей суммы, полученной без применения контрольно-кассового аппарата. При этом штраф не может быть меньше десяти тысяч рублей.

Кстати, при оказании услуг населению, в том числе при пассажирских перевозках, пользоваться бланками строгой отчётности без наличия контрольно-кассового аппарат можно только до 1 июля 2019 года. Потом это условие станет обязательным.

Как сообщили сайту «КР» в межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 3, в Кыштыме зарегистрирован 71 индивидуальный предприниматель, который имеет законное право перевозить в такси пассажиров и багаж.