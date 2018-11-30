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У жителей Кыштыма осталось всего два дня, чтобы заплатить имущественные налоги

Автор: КР от Вчера, 16:36 Категория: Общество

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Как сообщили сайту «КР» в межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 3, внести платежи по имущественным налогам за 2017 год необходимо не позднее третьего декабря. В противном случае будут начислены пени.

 

Пользователям Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц уведомления направлены только в электронном виде. Остальным налогоплательщикам – в бумажной форме.

 

Оплатить имущественные налоги физических лиц можно через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», на сайте ФНС России  www.nalog.ru, портал государственных услуг www.gosuslugi.ru или платёжные терминалы и банкоматы банков.


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