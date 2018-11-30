У жителей Кыштыма осталось всего два дня, чтобы заплатить имущественные налоги Автор: КР от Вчера, 16:36 Категория: Общество 0 Как сообщили сайту «КР» в межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 3, внести платежи по имущественным налогам за 2017 год необходимо не позднее третьего декабря. В противном случае будут начислены пени. Пользователям Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц уведомления направлены только в электронном виде. Остальным налогоплательщикам – в бумажной форме. Оплатить имущественные налоги физических лиц можно через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», на сайте ФНС России www.nalog.ru, портал государственных услуг www.gosuslugi.ru или платёжные терминалы и банкоматы банков. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить