У жителей Кыштыма осталось всего два дня, чтобы заплатить имущественные налоги

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Городская афиша

1 декабря 2018 года

В здании бывшей прогимназии (улица Республики, 10) пройдёт зимняя ярмарка. С программе: продажа праздничных сувениров, мастер-классы по изготовлению подарков. Все желающие могут принять участие в бесплатной фотосессии с Дедом Морозом.

11:00

1 декабря 2018 года

В физкультурно-спортивном комплексе (улица Малышева, 60) пройдёт турнир по волейболу памяти тренера Николая Давыдовича Абрамова.

11:00

2 декабря 2018 года

В физкультурно-спортивном комплексе (улица Малышева, 60) состоится турнир по волейболу памяти тренера Николая Давыдовича Абрамова.

11:00

3 декабря 2018 года

В Народном доме (улица Театральная, 2) состоится благотворительный детский спектакль «Как Буратино знания искал». Собранные деньги пойдут на материальную поддержку жителей Кыштыма с ограниченными возможностями здоровья. Телефон кассы: 5-52-18.

12:00