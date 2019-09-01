» » Для жителя Кыштыма поход в ночной клуб может обернуться крупным штрафом

Для жителя Кыштыма поход в ночной клуб может обернуться крупным штрафом

Автор: КР от Вчера, 18:36 Категория: Происшествия

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В одну из летних ночей в арт-клубе «Жар-птица» между двумя мужчинами из разных компаний возник словесный конфликт, который перерос в драку.

 

– Выйдя на улицу, 21-летний юноша ударил 32-летнего соперника. Тот упал на асфальт и получил травму головы, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Возбуждено уголовное дело. После окончания лечения пострадавшего была определена степень тяжести нанесённых побоев.

 

В ходе следствия полицейские не раз переквалифицировали статью. В итоге нападавший будет отвечать за драку по статье118 Уголовного кодекса РФ – причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Санкция предусматривает штраф до восьмидесяти тысяч рублей.

 

Материалы дела уже переданы в суд.


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