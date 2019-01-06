В Кыштыме задержали мужчину, который напал на прохожего с ножом Автор: КР от 6-01-2019, 13:41 Категория: Происшествия 0 Конфликт между жителями нашего города случился ночью 29 декабря около магазина на улице Возмездия. Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, компания из трёх человек поругалась с мужчиной, который проходил мимо. В ходе ссоры один из друзей ударил незнакомца ножом. В больнице у 43-летнего пострадавшего диагностировали проникающее ранение брюшной полости. По подозрению в совершении преступления задержан 38-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье 111 – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Нападавшему грозит до десяти лет лишения свободы. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить