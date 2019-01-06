В Кыштыме задержали мужчину, который напал на прохожего с ножом

Автор: КР от 6-01-2019, 13:41 Категория: Происшествия

Конфликт между жителями нашего города случился ночью 29 декабря около магазина на улице Возмездия.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, компания из трёх человек поругалась с мужчиной, который проходил мимо. В ходе ссоры один из друзей ударил незнакомца ножом.

В больнице у 43-летнего пострадавшего диагностировали проникающее ранение брюшной полости.

По подозрению в совершении преступления задержан 38-летний мужчина.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Нападавшему грозит до десяти лет лишения свободы.