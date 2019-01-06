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В Кыштыме задержали мужчину, который напал на прохожего с ножом

Автор: КР от 6-01-2019, 13:41 Категория: Происшествия

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Конфликт между жителями нашего города случился ночью 29 декабря около магазина на улице Возмездия.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, компания из трёх человек поругалась с мужчиной, который проходил мимо. В ходе ссоры один из друзей ударил незнакомца ножом.

 

В больнице у 43-летнего пострадавшего диагностировали проникающее ранение брюшной полости.

 

По подозрению в совершении преступления задержан 38-летний мужчина.

 

Возбуждено уголовное дело по статье 111 – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».  Нападавшему грозит до десяти  лет лишения свободы.


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