В Кыштыме молодой человек ударил друга ножом

Автор: КР от Сегодня, 11:32 Категория: Происшествия

Встреча троих 25-летних друзей в одной из квартир многоэтажного дома на улице Горелова в нашем городе не обошлась без алкогольных напитков. Спустя некоторое время, дружеские посиделки обернулись ссорой между двумя молодыми людьми.

Один из них, житель Карабаша, схватил кухонный нож и ударил друга в живот.

– Пострадавший был доставлен в реанимацию кыштымской городской больницы, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь местной полиции Светлана Дятлова. – В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Сейчас он арестован. Завтра судом будет избрана мера пресечения.