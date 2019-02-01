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В Кыштыме молодой человек ударил друга ножом

Автор: КР от Сегодня, 11:32 Категория: Происшествия

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Встреча троих 25-летних друзей в одной из квартир многоэтажного дома на улице Горелова в нашем городе не обошлась без алкогольных напитков. Спустя некоторое время, дружеские посиделки обернулись ссорой между двумя молодыми людьми.

 

Один из них, житель Карабаша, схватил кухонный нож и ударил друга в живот.

 

– Пострадавший был доставлен в реанимацию кыштымской городской больницы, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь местной полиции Светлана Дятлова. – В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

 

Сейчас он арестован. Завтра судом будет избрана мера пресечения.


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