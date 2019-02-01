В Кыштыме молодой человек ударил друга ножом Автор: КР от Сегодня, 11:32 Категория: Происшествия 0 Встреча троих 25-летних друзей в одной из квартир многоэтажного дома на улице Горелова в нашем городе не обошлась без алкогольных напитков. Спустя некоторое время, дружеские посиделки обернулись ссорой между двумя молодыми людьми. Один из них, житель Карабаша, схватил кухонный нож и ударил друга в живот. – Пострадавший был доставлен в реанимацию кыштымской городской больницы, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь местной полиции Светлана Дятлова. – В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас он арестован. Завтра судом будет избрана мера пресечения. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить