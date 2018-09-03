В Кыштыме многодетный отец разбил бутылку о голову своего оппонента Автор: КР от Вчера, 16:41 Категория: Происшествия 0 Это произошло вечером рядом с одним из магазинов сети «Красное & Белое». Между двумя мужчинами разгорелся конфликт, и один из них ударил второго стеклянной бутылкой по лицу. Хулиган находился в состоянии алкогольного опьянения. Эксперт, к которому позже обратился потерпевший, зафиксировал у него рану лба слева у наружного угла брови, кровоподтёк на веке левого глаза и рану на верхнем веке правого глаза. В отношении подозреваемого, который ещё не погасил прежнюю судимость, было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 Уголовного кодекса РФ – «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы до двух лет, но мировой судья судебного участка № 2 города Кыштыма приговорил обвиняемого к восьми месяцам условного срока. Судья принял во внимание его раскаяние в содеянном, то обстоятельство, что он активно способствовал раскрытию преступления и предоставил положительные характеристики с места жительства и работы. Кроме того, он воспитывает четырёх несовершеннолетних детей. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить