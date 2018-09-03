В Кыштыме многодетный отец разбил бутылку о голову своего оппонента

Автор: КР от Вчера, 16:41 Категория: Происшествия

Это произошло вечером рядом с одним из магазинов сети «Красное & Белое». Между двумя мужчинами разгорелся конфликт, и один из них ударил второго стеклянной бутылкой по лицу. Хулиган находился в состоянии алкогольного опьянения.

Эксперт, к которому позже обратился потерпевший, зафиксировал у него рану лба слева у наружного угла брови, кровоподтёк на веке левого глаза и рану на верхнем веке правого глаза.

В отношении подозреваемого, который ещё не погасил прежнюю судимость, было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 Уголовного кодекса РФ – «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы до двух лет, но мировой судья судебного участка № 2 города Кыштыма приговорил обвиняемого к восьми месяцам условного срока.

Судья принял во внимание его раскаяние в содеянном, то обстоятельство, что он активно способствовал раскрытию преступления и предоставил положительные характеристики с места жительства и работы. Кроме того, он воспитывает четырёх несовершеннолетних детей.