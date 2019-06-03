В Кыштыме неизвестные совершили кражу сыра на несколько тысяч рублей

Автор: КР от Сегодня, 11:33 Категория: Происшествия

В полицию обратилась директор магазина «Пятёрочка», расположенного на улице Ленина, 4. Трое неизвестных похитили с прилавка несколько разновидностей сыра. Общая сумма ущерба составила семь тысяч рублей.

По записям с камер видеонаблюдения видно, что двое мужчин прятали сыр в сумку и карманы. А женщина, которая зашла с ними, складывала товар в корзину, затем переложила его в рюкзак. После этого вся троица спокойно вышла из магазина, пройдя мимо кассы.

О краже сотрудники магазина узнали только после просмотра видеозаписи.

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе кыштымской полиции, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 – кража. Ведётся следствие. Полицейские устанавливают личности подозреваемых.