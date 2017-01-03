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Всё прошло как по маслу: в Кыштыме женщина похитила из магазина крупной торговой сети сыр и подсолнечное масло

Автор: КР от Сегодня, 14:31 Категория: Происшествия

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Вчера днём женщина наведалась в магазин «Пятёрочка» на улице Ленина. Она незаметно вынесла из универсама семь упаковок сыра и бутылку подсолнечного масла. Ущерб составил 1300 рублей.

 

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, на камерах видеонаблюдения подозреваемую видно только со спины. Женщина полного телосложения, предположительный возраст – около 50 лет. В настоящее время полицейские пытаются установить её личность.

 

Вчера же она присматривалась к товару и в другом магазине этой же торговой сети. Однако факт кражи там зафиксирован не был.

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