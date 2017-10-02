Жители Кыштыма помогли полиции раскрыть кражу по горячим следам

Автор: КР от Сегодня, 11:02 Категория: Происшествия

Инцидент произошёл на крыльце магазина «Пятёрочка», расположенного в здании бывшего Дома быта на улице Ленина.

Пятидесятилетний неоднократно судимый за кражи и грабежи житель нашего города решил помочь 79-летней старушке подняться по ступенькам магазина. Подняться-то он ей помог, но при этом успел вытащить из её сумки кошелёк и бросился бежать.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, кражу заметили двое мужчин, которые в это время стояли возле магазина. Они побежали за вором и догнали его возле храма Рождества Христова. Кстати, подозреваемый оказался верующим человеком и прихожанином этого храма.

Мужчины задержали его и вызвали полицию. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Кошелёк, в котором находилось 600 рублей, возвращён старушке. А кыштымцев, участвующих в поимке вора, полиция отметит грамотами за помощь в раскрытии преступления.