В соседнем с Кыштымом закрытом городе произошёл крупный пожар в девятиэтажке

Автор: КР от Вчера, 20:22 Категория: Происшествия

Фотографии из группы "Типичный Озёрск" в социальной сети ВКонтакте.

Только что пожарные Озёрска закончили тушить крупный пожар в девятиэтажном доме на улице Октябрьская, 30. Проводятся работы дымоудалению.

Очаг возгорания произошёл на пятом этаже. По последним сообщениям очевидцев, пламя перекинулось на два верхних этажа.

Выгорело более 200 квадратных метров жилой площади. Ещё около 500 оказались в сильном задымлении.

Пожарные и спасатели оперативно провели эвакуацию погорельцев. В здании Озёрского технического колледжа им предложили горячий чай.

Как стало известно сайту "КР" из надёжных источников, этот девятиэтажный дом имеет статус общежития. У него нет управляющей компании.

– У нас окна прямо напротив этого общежития, – сказала сайту "КР" жительница соседнего дома Наталья Фролова. – Во дворе было очень много скорых и пожарных машин. Людей выводили чуть ли не раздетыми, а на улице такой мороз. Страшно. Дымило по обоим сторонам дома.

По предварительным данным, среди пострадавших 10 человек, пятеро из них дети. Двое взрослых в реанимации, один из которых в тяжёлом состоянии. Погибших нет.

Официальная причина пожара – короткое замыкание.

Одна из скорых машин с теми, кто надышался угарным газом, по пути следования в больницу попала в аварию.