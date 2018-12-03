В посёлке под Кыштымом пожарные борются с возгоранием в многоквартирном доме

Автор: КР от Вчера, 16:04 Категория: Происшествия

В эти минуты огнеборцы 38-й и 117-й пожарных частей заканчивают тушить возгорание в посёлке Акуля. Около трёх часов назад загорелась квартира на первом этаже двухэтажного деревянного дома барачного типа.

– Этот дом имеет печное отопление, однако версия о перекале печи не рассматривается – хозяева квартиры её не топили, – сказал сайту «КР» начальник пожарной части № 38 Андрей Раскостов. – Огонь полностью уничтожил одну из комнат, остальные закопчены. Квартира непригодна для проживания.

В квартире этажом выше проживает семья с двумя детьми-дошкольниками. В посёлок Акуля выехали представители администрации Кыштымского городского округа. Они будут решать вопрос о предоставлении им временного крова.

Сейчас пожарные, сбив пламя, разбирают и проливают потолок в квартире на первом этаже. Они исключают риск проникновения огня в другие квартиры по деревянным перекрытиям.

На месте работают специалисты отдела надзорной деятельности № 16 по линии МЧС. Им предстоит установить истинную причину пожара.