В посёлке под Кыштымом пожарные борются с возгоранием в многоквартирном доме Автор: КР от Вчера, 16:04 Категория: Происшествия 0 В эти минуты огнеборцы 38-й и 117-й пожарных частей заканчивают тушить возгорание в посёлке Акуля. Около трёх часов назад загорелась квартира на первом этаже двухэтажного деревянного дома барачного типа. – Этот дом имеет печное отопление, однако версия о перекале печи не рассматривается – хозяева квартиры её не топили, – сказал сайту «КР» начальник пожарной части № 38 Андрей Раскостов. – Огонь полностью уничтожил одну из комнат, остальные закопчены. Квартира непригодна для проживания. В квартире этажом выше проживает семья с двумя детьми-дошкольниками. В посёлок Акуля выехали представители администрации Кыштымского городского округа. Они будут решать вопрос о предоставлении им временного крова. Сейчас пожарные, сбив пламя, разбирают и проливают потолок в квартире на первом этаже. Они исключают риск проникновения огня в другие квартиры по деревянным перекрытиям. На месте работают специалисты отдела надзорной деятельности № 16 по линии МЧС. Им предстоит установить истинную причину пожара. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить