Пожарные Кыштыма тушат возгорания в пристанищах бомжей Автор: КР от Вчера, 15:38 Категория: Общество 0 Вчера около 19 часов на пульт пожарной части № 117 поступило сообщение от жильцов дома на улице Ленина, 6. В тепловом коллекторе рядом с этой пятиэтажкой загорелся мусор. – Туда его натаскали лица без определённого места жительства, – сообщил сайту «КР» начальник этой части Николай Кузьмин. – Когда мы прибыли на место, их самих там уже не было. С возгоранием справились за полчаса. Это уже третий такой случай в пристанищах бомжей нынешней осенью. Около месяца назад огнеборцы ликвидировали возгорание в коллекторе у дома № 170 на улице Калинина. В начале октября они тушили огонь в заброшенной комнате на третьем этаже бывшего общежития на улице Юлии Ичёвой, 183. Её облюбовали граждане, не имеющие прописки. Скорее всего, они и устроили там пожар. Кстати, в прошлом году бойцы 117-й пожарной части выезжали на ликвидацию возгораний в это здание аж 23 раза. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить