Пожарные Кыштыма тушат возгорания в пристанищах бомжей

Автор: КР от Вчера, 15:38 Категория: Общество

Вчера около 19 часов на пульт пожарной части № 117 поступило сообщение от жильцов дома на улице Ленина, 6. В тепловом коллекторе рядом с этой пятиэтажкой загорелся мусор.

– Туда его натаскали лица без определённого места жительства, – сообщил сайту «КР» начальник этой части Николай Кузьмин. – Когда мы прибыли на место, их самих там уже не было. С возгоранием справились за полчаса.

Это уже третий такой случай в пристанищах бомжей нынешней осенью. Около месяца назад огнеборцы ликвидировали возгорание в коллекторе у дома № 170 на улице Калинина.

В начале октября они тушили огонь в заброшенной комнате на третьем этаже бывшего общежития на улице Юлии Ичёвой, 183. Её облюбовали граждане, не имеющие прописки. Скорее всего, они и устроили там пожар. Кстати, в прошлом году бойцы 117-й пожарной части выезжали на ликвидацию возгораний в это здание аж 23 раза.