В Кыштыме сгорела частная свалка мусора

Автор: КР от Вчера, 09:27 Категория: Происшествия

В субботу, 15 декабря, около 11 часов на улице Булдымской, прямо за территорией Кыштымского медеэлектролитного завода, произошёл пожар. На место выехали две автоцистерны 38-й пожарной части.

– На частной территории горел мусор, – сообщил сайту «КР» начальник этой части Андрей Раскостов. – Всего было уничтожено 300 квадратных метров мусора.

Огнеборцам потребовалось три часа, чтобы справиться с возгоранием. Угрозы для близлежащих частных домов не было.

Сотрудники отдела надзорной деятельности № 16 по линии МЧС составили в отношении того, кто складировал мусор, протокол об административном правонарушении. За нарушение правил пожарной безопасности ему грозит предупреждение или штраф от 2000 до 3000 рублей.