В Кыштыме сгорела частная свалка мусора Автор: КР от Вчера, 09:27 Категория: Происшествия 0 В субботу, 15 декабря, около 11 часов на улице Булдымской, прямо за территорией Кыштымского медеэлектролитного завода, произошёл пожар. На место выехали две автоцистерны 38-й пожарной части. – На частной территории горел мусор, – сообщил сайту «КР» начальник этой части Андрей Раскостов. – Всего было уничтожено 300 квадратных метров мусора. Огнеборцам потребовалось три часа, чтобы справиться с возгоранием. Угрозы для близлежащих частных домов не было. Сотрудники отдела надзорной деятельности № 16 по линии МЧС составили в отношении того, кто складировал мусор, протокол об административном правонарушении. За нарушение правил пожарной безопасности ему грозит предупреждение или штраф от 2000 до 3000 рублей. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить