В Кыштыме большинство пожаров вызвано поджогами

Автор: КР от Сегодня, 09:16 Категория: Происшествия

Но речь не о том случае, который произошёл недавней ночью. Очевидцы сообщили пожарным о том, что горит деревянный дом на улице Курортной. На место прибыли две автоцистерны из 38-й пожарной части и одна – из 117-й.

– В доме находилась девушка 1993 года рождения – она не пострадала, – сообщил сайту «КР» начальник пожарной части № 38 Андрей Раскостов. – По предварительной версии, причиной пожара стал перекал печи.

Огнеборцы отстояли дом, но часть стен и кровли сгорела.

Напомним, в прошлую пятницу по той же причине произошёл пожар и в частном доме на улице 2-й Дачной. Тогда сгорело 20 квадратных метров крыши и 50 квадратных метров стен мансарды.

За 11 месяцев этого года в Кыштымском городском округе произошло 43 пожара, в которых погибло три человека, а четверо, в том числе и двое детей, получили травмы.

Огонь повредил 17 одноквартирных жилых домов, один одноквартирный нежилой дом, шесть квартир, склад, здание гостиничного комплекса, 39 надворных построек, в том числе семь бань, пять автомобилей, мотоцикл, садовый домик, магазин и помещение ритуальных услуг на улице Советской.

Большинство возгораний было вызвано поджогами – таких случаев 14. На втором месте – аварийный режим работы электрооборудования, который вызвал пожары в 12 случаях.

Девять возгораний связано с неосторожным обращением с огнём, на два меньше – с неправильным устройством и неисправностью печей и дымоходов. Зарегистрирован и единичный факт нарушения правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.