В Кыштыме большинство пожаров вызвано поджогами Автор: КР от Сегодня, 09:16 Категория: Происшествия 0 Но речь не о том случае, который произошёл недавней ночью. Очевидцы сообщили пожарным о том, что горит деревянный дом на улице Курортной. На место прибыли две автоцистерны из 38-й пожарной части и одна – из 117-й. – В доме находилась девушка 1993 года рождения – она не пострадала, – сообщил сайту «КР» начальник пожарной части № 38 Андрей Раскостов. – По предварительной версии, причиной пожара стал перекал печи. Огнеборцы отстояли дом, но часть стен и кровли сгорела. Напомним, в прошлую пятницу по той же причине произошёл пожар и в частном доме на улице 2-й Дачной. Тогда сгорело 20 квадратных метров крыши и 50 квадратных метров стен мансарды. За 11 месяцев этого года в Кыштымском городском округе произошло 43 пожара, в которых погибло три человека, а четверо, в том числе и двое детей, получили травмы. Огонь повредил 17 одноквартирных жилых домов, один одноквартирный нежилой дом, шесть квартир, склад, здание гостиничного комплекса, 39 надворных построек, в том числе семь бань, пять автомобилей, мотоцикл, садовый домик, магазин и помещение ритуальных услуг на улице Советской. Большинство возгораний было вызвано поджогами – таких случаев 14. На втором месте – аварийный режим работы электрооборудования, который вызвал пожары в 12 случаях. Девять возгораний связано с неосторожным обращением с огнём, на два меньше – с неправильным устройством и неисправностью печей и дымоходов. Зарегистрирован и единичный факт нарушения правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить