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Кыштыму -- 260 лет

В Кыштыме воры обчистили гараж в кооперативе «Сигнал»

Автор: КР от Вчера, 15:57 Категория: Происшествия

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Вчера в дежурную часть полиции обратился 86-летний житель нашего города. Он сообщил, что на воротах его гаража в кооперативе «Сигнал» на улице Челюскинцев неизвестные взломали навесной замок и похитили электроинструменты, автомобильные шины, сварочный аппарат и строительный материал. Общий ущерб составил 42 900 рублей.

 

Как сказал сайту «КР» и. о. начальника следственного отдела полиции Александр Тепленко, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Все, кто располагает какой-либо информацией, способной помочь в раскрытии преступления, могут сообщить её в полицию в любое время суток по телефонам 4-46-61, 02.

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