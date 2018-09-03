В Кыштыме разыскивают гаражных воров

Автор: КР от Вчера, 11:40 Категория: Общество

В один из гаражных боксов ГСК «Байкал» его владелец не наведывался две недели. А когда пришёл, обнаружил, что кто-то вскрыл навесной замок путём подбора ключей и украл бензопилу, сварочный аппарат, шуруповёрт, циркулярную пилу.

Поиски гаражных воров пока результатов не дали.

– Кража произошла в период с 4 по 19 августа, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Ущерб составил 43 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ – «Кража».

Все, кто владеет какой-либо информацией о данном происшествии, могут позвонить в дежурную часть полиции по телефонам 4-46-61, 02.