В Кыштыме разыскивают гаражных воров Автор: КР от Вчера, 11:40 Категория: Общество 0 В один из гаражных боксов ГСК «Байкал» его владелец не наведывался две недели. А когда пришёл, обнаружил, что кто-то вскрыл навесной замок путём подбора ключей и украл бензопилу, сварочный аппарат, шуруповёрт, циркулярную пилу. Поиски гаражных воров пока результатов не дали. – Кража произошла в период с 4 по 19 августа, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Ущерб составил 43 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ – «Кража». Все, кто владеет какой-либо информацией о данном происшествии, могут позвонить в дежурную часть полиции по телефонам 4-46-61, 02. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить