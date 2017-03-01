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В Кыштыме похищено сварочное оборудование

Автор: КР от Сегодня, 11:14 Категория: Происшествия

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Вчера в дежурную часть полиции с заявлением о краже обратилась 52-летняя жительница Кыштыма. По её словам, в период с 3 по 6 марта неизвестные взломали замок на одном из гаражных боксов в кооперативе «Электролитный». Они похитили сварочный аппарат «Германия», сварочную маску и провода, а также прихватили набор гаечных ключей. Потерпевшая оценила ущерб в 25 тысяч 750 рублей.

 

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража». Все, кто располагает какой-либо информаций, способной помочь в раскрытии данного преступления, могут позвонить в полицию по номерам 4-46-61, 02.

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