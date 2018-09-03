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В Кыштыме воры обчистили очередной гараж

Автор: КР от Вчера, 12:49 Категория: Происшествия

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 Воры проникли в гаражный бокс ГСК «Байкал» в период с 16 по 22 сентября. Они сломали навесной замок, а внутренний открыли путём подбора ключей. Их добычей стали четыре зимние шины, шуруповёрт и пила.

 

– Ущерб составил 38 тысяч рублей, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Росссийской Федерации – «Кража».

 

Все, кто владеет какой-либо информацией о данном происшествии, могут позвонить в дежурную часть полиции по телефонам 4-46-61, 02.

 

Полицейские рекомендуют владельцам гаражей принять дополнительные меры для сохранности имущества.


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