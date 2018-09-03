В Кыштыме воры обчистили очередной гараж Автор: КР от Вчера, 12:49 Категория: Происшествия 0 Воры проникли в гаражный бокс ГСК «Байкал» в период с 16 по 22 сентября. Они сломали навесной замок, а внутренний открыли путём подбора ключей. Их добычей стали четыре зимние шины, шуруповёрт и пила. – Ущерб составил 38 тысяч рублей, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Росссийской Федерации – «Кража». Все, кто владеет какой-либо информацией о данном происшествии, могут позвонить в дежурную часть полиции по телефонам 4-46-61, 02. Полицейские рекомендуют владельцам гаражей принять дополнительные меры для сохранности имущества. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить