В Кыштыме воры обчистили очередной гараж

Делаете ли вы прививки против гриппа?

Городская афиша

26 сентября 2018 года

В Народном доме (ул.Театральная,2) пройдёт театрализованная игровая программа для младших школьников "Как Буратино знания искал". Телефон кассы Народного дома: 5-52-18

13:00

29 сентября 2018 года

В СТЦ «Провинция» в посёлке Слюдорудник пройдёт областной туристический слёт. В нём могут принять участие все желающие. Запланированы командные состязания, прогулки на джипах с посещением окрестных достопримечательностей, пешие экскурсии к смотровым площадкам и старинным шахтам, к скале Крылья Дракона и на гору Тёплая.

11:00