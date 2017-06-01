В посёлке под Кыштымом мужчину придавило своим же трактором

Автор: КР от Сегодня, 10:39 Категория: Происшествия

Фото из группы "Я ОЧЕВИДЕЦ!!! г.Кыштым"

Трагедия произошла в минувшее воскресенье около 23 часов на станции Кувалжиха. Местный житель 1975 года рождения пьяным сел за руль своего старенького трактора. На нём он хотел доехать до соседки, однако едва забравшись на пригорок, трактор стал скатываться вниз. Мужчина старался вырулить, но техника перевернулась и придавила своего владельца.

Как сообщил сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков, о случившемся в единую дежурно-диспетчерскую службу сообщили случайные свидетели. Первыми на место прибыли врачи скорой помощи. Они и констатировали смерть мужчины. Подоспевшие спасатели извлекли труп из-под металлической махины и передали его полиции.