Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Жителя Кыштыма спасатели вызволили из болота

Жителя Кыштыма спасатели вызволили из болота

Автор: КР от Сегодня, 09:36 Категория: Происшествия

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Сегодня около шести часов утра в кыштымский отряд поисково-спасательной службы Челябинской области поступил вызов на улицу Калинина.

 

Житель нашего города 1968 года рождения возвращался из гостей и забрёл в топкое место, расположенное неподалёку от одного из ключиков. Он увяз в болоте по пояс и не смог самостоятельно выбраться. Очевидец, который в это время ехал на работу, увидел бедолагу и вызвал службу спасения.

 

Как сказал сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда Юрий Бегджиков, пострадавший был пьян. В холодной болотной воде он провёл не меньше часа. Его вытащили из топи и передали бригаде скорой помощи. С общим переохлаждением мужчину доставили в реанимационное отделение Кыштымской центральной городской больницы.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter