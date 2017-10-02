Жителя Кыштыма спасатели вызволили из болота

Автор: КР от Сегодня, 09:36 Категория: Происшествия

Сегодня около шести часов утра в кыштымский отряд поисково-спасательной службы Челябинской области поступил вызов на улицу Калинина.

Житель нашего города 1968 года рождения возвращался из гостей и забрёл в топкое место, расположенное неподалёку от одного из ключиков. Он увяз в болоте по пояс и не смог самостоятельно выбраться. Очевидец, который в это время ехал на работу, увидел бедолагу и вызвал службу спасения.

Как сказал сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда Юрий Бегджиков, пострадавший был пьян. В холодной болотной воде он провёл не меньше часа. Его вытащили из топи и передали бригаде скорой помощи. С общим переохлаждением мужчину доставили в реанимационное отделение Кыштымской центральной городской больницы.