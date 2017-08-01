Спасатели Кыштыма разыскивают ещё одного дедушку, заплутавшего в лесу
Автор: КР от Сегодня, 11:20 Категория: Происшествия
Как сообщил сайту «КР» пресс-секретарь кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Юрий Бегджиков, вчера его коллеги прочёсывали лесной массив в районе озера Серебры, что неподалёку от Карабаша. Предположительно в том районе ещё в минувший понедельник заблудился 68-летний грибник.
– Пенсионер – уроженец Карабаша. В какой-то момент он позвонил сыну и сообщил, что выходит из леса, но после этого перестал выходить на связь, – добавил Бегджиков. – Последним, кто его видел, был водитель лесовоза. Пожилой человек в тот момент переходил брод.
Спасатели вместе с родственниками и волонтёрами обошли весь квадрат, где предположительно мог находиться дед, но никаких следов не обнаружили. Сегодня поиски продолжатся.
Особая примета потерявшегося карабашца – длинная борода.
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