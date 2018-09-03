В лесах под Кыштымом загорелся грузовой поезд

Автор: КР от Вчера, 12:50 Категория: Происшествия

Вчера поздно вечером пожарные из Тайгинки и Кыштыма тушили загоревшийся локомотив. К месту происшествия им пришлось пробираться по лесной дороге – грузовой поезд загорелся в 20 километрах от станции Рипус.

– Особенность тушения такого возгорания в том, что железнодорожный транспорт работает на высоком вольте, – сообщил сайту «КР» начальник 38-й пожарной части Андрей Раскостов. – Мы смогли приступить к работе только после того, как было отключено электричество.

Полыхающие кабели и масло обычной водой не потушить, поэтому огнеборцы использовали пену. Им удалось справиться с огнём до того, как он перекинулся на вагоны. Машинист не пострадал.

По предварительной версии, причиной возгорания могла стать неисправность электрообрудования.