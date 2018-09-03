В лесах под Кыштымом загорелся грузовой поезд Автор: КР от Вчера, 12:50 Категория: Происшествия 0 Вчера поздно вечером пожарные из Тайгинки и Кыштыма тушили загоревшийся локомотив. К месту происшествия им пришлось пробираться по лесной дороге – грузовой поезд загорелся в 20 километрах от станции Рипус. – Особенность тушения такого возгорания в том, что железнодорожный транспорт работает на высоком вольте, – сообщил сайту «КР» начальник 38-й пожарной части Андрей Раскостов. – Мы смогли приступить к работе только после того, как было отключено электричество. Полыхающие кабели и масло обычной водой не потушить, поэтому огнеборцы использовали пену. Им удалось справиться с огнём до того, как он перекинулся на вагоны. Машинист не пострадал. По предварительной версии, причиной возгорания могла стать неисправность электрообрудования. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить