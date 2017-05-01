В Кыштыме на ходу загорелся автомобиль
Автор: КР от Вчера, 08:25 Категория: Происшествия
Сегодня в 6:47 пожарные выезжали на вызов в район Коноплянки. На ходу загорелся автомобиль ВАЗ-2111.
Как сообщил сайту «КР» заместитель начальника пожарной части № 38 Андрей Раскостов, ЧП произошло из-за короткого замыкания. Водитель остановился, вышел из машины и вызвал пожарных. Несмотря на то, что огнеборцы оперативно прибыли на место, отстоять транспорт не удалось. Огонь полностью уничтожил салон, автомобиль восстановлению не подлежит.
Комментарии
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (slesar)
Вы думаете человек изначально не хотел возвращаться? Просто наверное есть с чем сравнивать. >>>
В Кыштыме в массовом порядке начали штрафовать водителей, которые паркуют свои автомобили на тротуарах (Антошка)
Ага, особенно когда каменистая почва без травы. А на плане 30 летней давности там газон.На фотке к статье - автомобилистам, судя по знаком, как раз надо парковаться с заездом на тротуар. >>>
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (ДИАНА ДЕМИДОВА)
Режиссёров судить нельзя,потому что они режиссёры (Сенцов,Серебренников,терроризм,растрата государственных денег) Врачей судить нельзя,потому что... ... О правовом государстве остаётся только мечтать >>>
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (Фигище)
Фигассе, деньжыщи...Где ж она 16 тыщь возьмёт-то? >>>
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (Кирилл Мазур)
может она врач хороший , но как человек- ...авно ! деньки взыскать с чиновника администрации , который допустил просрочку исковой давности >>>
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