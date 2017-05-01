В Кыштыме на ходу загорелся автомобиль

Автор: КР от Вчера, 08:25 Категория: Происшествия

Сегодня в 6:47 пожарные выезжали на вызов в район Коноплянки. На ходу загорелся автомобиль ВАЗ-2111.

Как сообщил сайту «КР» заместитель начальника пожарной части № 38 Андрей Раскостов, ЧП произошло из-за короткого замыкания. Водитель остановился, вышел из машины и вызвал пожарных. Несмотря на то, что огнеборцы оперативно прибыли на место, отстоять транспорт не удалось. Огонь полностью уничтожил салон, автомобиль восстановлению не подлежит.