Отметил день шофёра – побудь пешеходом. В Кыштыме пройдёт рейд по выявлению пьяных водителей
Автор: КР от Вчера, 10:04 Категория: ГИБДД информирует
Завтра в вечерние часы два экипажа ДПС будут колесить по улицам нашего города в поисках нетрезвых водителей и тех, кто сел за руль, будучи лишённым водительских прав. Места дислокации дорожные полицейские ГИБДД не выдают.
По словам инспектора по пропаганде ГИБДД Бэллы Завалий, в этом году за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения под уголовную ответственность попали пятеро автолюбителей. Ещё 43 кыштымца управляли транспортом в разной степени опьянения либо отказались проходить освидетельствование. Один из таких водителей стал участником ДТП.
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