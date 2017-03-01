Возьму в аренду торговую площадь от 500 до 1000 кв.м. Направление Хозтовары. тел. +7922-74-07-700 Предприятию требуется главный энергетик. Обращаться по тел. 89226315548 Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Отметил день шофёра – побудь пешеходом. В Кыштыме пройдёт рейд по выявлению пьяных водителей

Отметил день шофёра – побудь пешеходом. В Кыштыме пройдёт рейд по выявлению пьяных водителей

Автор: КР от Вчера, 10:04 Категория: ГИБДД информирует

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

 

Завтра в вечерние часы два экипажа ДПС будут колесить по улицам нашего города в поисках нетрезвых водителей и тех, кто сел за руль, будучи лишённым водительских прав. Места дислокации дорожные полицейские ГИБДД не выдают.

 

По словам инспектора по пропаганде ГИБДД  Бэллы Завалий, в этом году за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения под уголовную ответственность попали пятеро автолюбителей. Ещё 43 кыштымца управляли транспортом в разной степени опьянения либо отказались проходить освидетельствование. Один из таких водителей стал участником ДТП.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter