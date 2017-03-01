Отметил день шофёра – побудь пешеходом. В Кыштыме пройдёт рейд по выявлению пьяных водителей

Автор: КР от Вчера, 10:04 Категория: ГИБДД информирует

Завтра в вечерние часы два экипажа ДПС будут колесить по улицам нашего города в поисках нетрезвых водителей и тех, кто сел за руль, будучи лишённым водительских прав. Места дислокации дорожные полицейские ГИБДД не выдают.

По словам инспектора по пропаганде ГИБДД Бэллы Завалий, в этом году за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения под уголовную ответственность попали пятеро автолюбителей. Ещё 43 кыштымца управляли транспортом в разной степени опьянения либо отказались проходить освидетельствование. Один из таких водителей стал участником ДТП.