Полицейские Кыштыма выйдут в рейд против пьяных водителей
Автор: КР от Сегодня, 12:24 Категория: ГИБДД информирует
Сегодня вечером сотрудники ДПС будут останавливать автомобилистов и мотоциклистов в разных районах города. Рейдовое мероприятие направлено на выявление водителей, находящихся в состоянии опьянения, лишённых права управления транспортом и не имеющих этого права вовсе.
За пьяную езду нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения от полутора до двух лет. За повторность нарушения предусмотрено уголовное наказание. Водителям, которые никогда не имели прав, но сели за руль, придётся раскошелиться на штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Если же транспортным средством управляет человек, лишённый прав, его накажут штрафом в 30 тысяч рублей, или арестом до 15 суток, или обязательными работами от 100 до 200 часов.
Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, с начала года на территории Кыштымского округа к ответственности привлечено 85 пьяных водителей. В это число входят и те, кто отказался от прохождения освидетельствования. За этот же период выявлено 98 водителей без водительского удостоверения.
В этом году в Кыштыме произошло два ДТП с участием пьяных водителей, в которых пострадали люди. К уголовной ответственности за повторное вождение в состоянии опьянения привлечено 17 человек.
Комментарии
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (Горожанин)
Словоблудие Обратимся к истории казачества, например: на протяжении 80-х годов XVIII - начала XX в в Российской империи и собственно в рубежах нынешней России отмечается быстрый рост числе >>>
В Кыштыме несовершеннолетняя дочь обнаружила отца в петле (9193022937)
Наталья Викторовна, как раз у вас и хочется спросить: Кто дал вам право затрагивать личную жизнь Из информации журналиста как раз-таки никто и никогда бы не догадался, о ком именно идет речь А вы вы >>>
В Кыштыме несовершеннолетняя дочь обнаружила отца в петле (Наталья Викторовна Тюттерина)
Какие же вы, журналисты, БЕССОВЕСТНЫЕ Вы готовы плясать на костях, по любому поводу Ни стыда, ни совести у вас не осталось Ваш электронный "КР" превратился в сводку сплошного криминала >>>
Водолазы из Кыштыма искали утопленника в аргаяшском озере (Аккузативус)
Находили же где-то давнего утопленника с гантелями Не спутали озеро >>>
Предприятие Русский кварц из Кыштыма может войти в состав высокотехнологичного кластера, который создаётся в Челябинской области (Кирилл Мазур)
"высокотехнологичный кластер"-как звучит а то что дороги зимой практически не чистились-это так , мелочи чепуха какая-нечего и писать об этом >>>
Все комментарии