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Полицейские Кыштыма выйдут в рейд против пьяных водителей

Автор: КР от Сегодня, 12:24 Категория: ГИБДД информирует

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Сегодня вечером сотрудники ДПС будут останавливать автомобилистов и мотоциклистов в разных районах города. Рейдовое мероприятие направлено на выявление водителей, находящихся в состоянии опьянения, лишённых права управления транспортом и не имеющих этого права вовсе.  

 

За пьяную езду нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения от полутора до двух лет. За повторность нарушения предусмотрено уголовное наказание. Водителям, которые никогда не имели прав, но сели за руль, придётся раскошелиться на штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Если же транспортным средством управляет человек, лишённый прав, его накажут штрафом в 30 тысяч рублей, или арестом до 15 суток, или обязательными работами от 100 до 200 часов.

 

Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, с начала года на территории Кыштымского округа к ответственности привлечено 85 пьяных водителей. В это число входят и те, кто отказался от прохождения освидетельствования. За этот же период выявлено 98 водителей без водительского удостоверения.

 

В этом году в Кыштыме произошло два ДТП с участием пьяных водителей, в которых пострадали люди. К уголовной ответственности за повторное вождение в состоянии опьянения привлечено 17 человек.

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