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В Кыштыме пройдёт рейд, направленный на выявление пьяных за рулём

Автор: КР от Вчера, 17:31 Категория: ГИБДД информирует

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В предстоящий понедельник, 23 января, на территории Кыштымского городского округа дорожные полицейские проведут массовую проверку водителей на предмет их опьянения. Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, в рейде, который пройдёт в ранние утренние часы, будут задействованы два экипажа ДПС.

 

За управление автомобилем в нетрезвом виде водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. Такое же наказание влечёт и отказ от  прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

 

Автолюбителей, повторно севших за руль подшофе, ждёт уголовная ответственность и лишение свободы на срок до двух лет.

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