ГИБДД Кыштыма просит автомобилистов воздержаться от поездок в предстоящие выходные

Автор: КР от Сегодня, 16:22 Категория: ГИБДД информирует

Это связано с неблагоприятными погодными условиями, которые накроют наш регион сегодня ночью и задержатся на субботу и воскресенье.

– МЧС предупредило всех об ухудшении погоды, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – Обильные снегопады и температура воздуха около ноля спровоцируют сильный гололёд на дорогах, из-за чего возможны заносы и ДТП. Мы рекомендуем, по возможности, отказаться от дальних поездок на личном транспорте.

По данным Гидрометеоцентра Челябинской области, в ночь на субботу в большинстве районов пройдёт снег, а температура опустится до минус четырёх-шести градусов. Завтра днём обойдётся без осадков, а уличные термометры покажут около ноля градусов.

В ночь на воскресенье синоптики обещают снег, минус десять градусов и ветер до десяти метров в секунду.