В Кыштыме дорожные полицейские объявили осенние каникулы

Автор: КР от Сегодня, 10:54 Категория: ГИБДД информирует

Профилактическое мероприятие «Осенние каникулы» будет проходить в нашем городе до 6 ноября. За это время инспекторы ДПС будут чаще патрулировать улицы в районе школ и детских садов. Завтра утром вблизи образовательных организаций они проведут массовые проверки по выявлению водителей, нарушающих правила перевозки детей.

Кроме того, сотрудники ГИБДД проведут беседы со школьниками до начала каникул. Выступят они и на родительских собраниях, напомнив взрослым пристёгивать детей в автомобиле ремнями безопасности, использовать световозвращающие элементы на их одежде. Совместно с юными инспекторами движения полицейские проведут в школах конкурсы и викторины на тему соблюдения ПДД.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, за девять месяцев этого года в Челябинской области зарегистрировано 415 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 11 детей погибли и 444 получили травмы. В 99 происшествиях несовершеннолетние пострадали по собственной неосторожности.

На территории Кыштымского городского округа зарегистрировано три аварии с участием детей до 16 лет, одна из которых произошла по неосторожности школьника.