В Кыштыме произошли две тройные автомобильные аварии

Автор: КР от Сегодня, 10:17 Категория: ГИБДД информирует

Вчерашний день для дорожных полицейских стал самым напряжённым в этом году. На улицах города произошло семь дорожно-транспортных происшествий. Как уже сообщалось на сайте «КР», первая авария случилась около восьми утра на улице Калинина. Там столкнулись сразу три автомобиля.

Второе подобное ДТП произошло в половине одиннадцатого на улице Освобождения Урала. Водитель машины ВАЗ-21099 решил повернуть налево и остановился, чтобы пропустить встречные авто. Житель нашего города, ехавший за ним на «Рено Логан», тоже попытался притормозить, однако на скользкой дороге ему не удалось это сделать. Столкновения избежать не удалось.

Не успел уйти от удара и следовавший за иномаркой водитель «шестёрки». Он хотел объехать эти автомобили, но задел «Рено» передним левым крылом. В ДТП никто не пострадал.

Последняя авария вчера произошла в 13 часов на улице Ленина у здания бывшего Дома быта. Женщина на автомобиле «Форд Фьюжн» задним ходом выезжала с парковки и, не заметив стоящую неподалёку «Хонду Джаз», врезалась в неё. Владелец пострадавшей иномарки в момент столкновения находился в авто.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, виновница аварии получила водительские права десять лет назад. За это время она совершила пять ДТП и 25 раз нарушала Правила дорожного движения.

Несмотря на вновь выпавший снег, сегодня дорожно-транспортных происшествий в нашем городе не зарегистрировано.