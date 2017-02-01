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В Кыштыме на узкой улице столкнулись две иномарки

Автор: КР от Вчера, 12:12 Категория: ГИБДД информирует

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Вчера около девяти часов утра на узкой дороге в районе абразивного завода не смогли разъехаться две иномарки. ДТП с участием автомобилей «Киа Сид» и «Джили МК» произошло на улице Правды.

 

 

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, оба водителя, пытаясь избежать столкновения, прижались к обочинам, но от удара их это не спасло.

 

Повреждения на легковушках идентичные – у обеих машин пострадали передние бамперы и левые крылья.  Никто из находившихся в транспортных средствах не пострадал.

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