В Кыштыме на узкой улице столкнулись две иномарки

Автор: КР от Вчера, 12:12 Категория: ГИБДД информирует

Вчера около девяти часов утра на узкой дороге в районе абразивного завода не смогли разъехаться две иномарки. ДТП с участием автомобилей «Киа Сид» и «Джили МК» произошло на улице Правды.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, оба водителя, пытаясь избежать столкновения, прижались к обочинам, но от удара их это не спасло.

Повреждения на легковушках идентичные – у обеих машин пострадали передние бамперы и левые крылья. Никто из находившихся в транспортных средствах не пострадал.