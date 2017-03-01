Ох, уж эта невнимательность. По её вине в Кыштыме произошло сразу три ДТП

Автор: КР от Вчера, 15:52 Категория: ГИБДД информирует

Вчера ровно в полдень на стоянке у дома № 119 на улице Карла Либкнехта, как и двумя днями ранее, столкнулись два автомобиля. И это притом, что обзору там ничего не мешает – не иначе, как место заколдованное. Житель Озёрска отъезжал задним ходом на «Ситроене» и не заметил «Ладу Приору», которую челябинец припарковал неподалёку. Как итог – повреждения задних бамперов на обеих машинах, а на отечественной пострадали ещё фара и крыло.

В микрорайоне Нижнего Кыштыма около 16 часов житель нашего города, управляя «Ладой Калиной», не уступил дорогу женщине на «Фольксвагене Поло». Произошло столкновение. Никто не пострадал. Зато у «Лады» теперь замят передний бампер, а у иномарки – двери на левой стороне.

А в половине шестого на улице Освобождения Урала вблизи городской больницы «Форд Куга» наехал на «Фольксваген Джетта». Кыштымец не выбрал безопасную дистанцию и, когда озерчанин, ехавший перед ним, снизил скорость, не успел притормозить.