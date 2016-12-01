В Кыштыме в один день произошло четыре ДТП по вине водителей, сдававших задним ходом

Автор: КР от Сегодня, 14:56 Категория: ГИБДД информирует

В минувшую среду первая такая авария произошла в половине одиннадцатого утра в посёлке Тайгинка. Девушка, управлявшая автомобилем «Лиса», не убедилась в безопасности манёвра, сдала назад и столкнулась с «Ладой Приорой».

В 13 часов автовладелец на «Опеле» выезжал задним ходом с парковки возле дома № 63 на улице Горелова. Его «жертвой» стал автомобиль «Киа».

В 15:40 по такой же схеме произошло ДТП с участием «Рено Логан» и ВАЗ-111830. Водитель 1979 года, управляя «французом», ударил задним бампером отечественную легковушку.

Череда таких аварий завершилась в половине шестого вечера. Тридцатилетняя владелица ВАЗ-21102 сдавала назад и въехала в ВАЗ-321074.

Во всех четырёх ДТП автомобили получили незначительные повреждения.