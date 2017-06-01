Полицейские Кыштыма подвели итоги операции Тоник

Автор: КР от Сегодня, 10:09 Категория: ГИБДД информирует

Сотрудники ДПС провели в нашем городе массовую проверку автомобилей с затонированными стёклами. В результате рейда были задержаны два водителя – оба в районе площади Карла Маркса.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, первый нарушитель ехал на «семёрке», второй – на четырнадцатой модели автомобиля ВАЗ. Окна и той, и другой машины были затянуты тёмной плёнкой.

С помощью специального прибора автоинспекторы проверили, насколько их стёкла пропускают свет. В обоих случаях показатели превысили норму. Автовладельцам выписали штрафы в 500 рублей. Кроме того, их обязали снять тонировку.

Судя по результатам рейда, кыштымские автомобилисты по части тонировки стёкол в основной массе законопослушные и вольностей не допускают.