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Кыштыму -- 260 лет

Полицейские Кыштыма подвели итоги операции Тоник

Автор: КР от Сегодня, 10:09 Категория: ГИБДД информирует

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Сотрудники ДПС провели в нашем городе массовую проверку автомобилей с затонированными стёклами. В результате рейда были задержаны два водителя – оба в районе площади Карла Маркса.

 

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, первый нарушитель ехал на «семёрке», второй – на четырнадцатой модели автомобиля ВАЗ. Окна и той, и другой машины были затянуты тёмной плёнкой.

 

С помощью специального прибора автоинспекторы проверили, насколько их стёкла пропускают свет. В обоих случаях показатели превысили норму. Автовладельцам выписали штрафы в 500 рублей. Кроме того, их обязали снять тонировку.

 

Судя по результатам рейда, кыштымские автомобилисты по части тонировки стёкол в основной массе законопослушные и вольностей не допускают.

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