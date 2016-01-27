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В Кыштыме объявлена охота на затонированные стёкла автомобилей

Автор: КР от Вчера, 11:28 Категория: ГИБДД информирует

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Сегодня с 16 до 18 часов дороги нашего города будут патрулировать несколько экипажей ДПС. Полицейские проведут операцию «Тоник». Они будут в массовом порядке останавливать все автомобили, лобовые и передние боковые стёкла которых затянуты тёмной плёнкой.

 

С помощью специального прибора автоинспекторы проверят, насколько те пропускают свет. Если показатели превысят норму, автовладельцам будет выписан штраф в 500 рублей. Кроме того, их обяжут снять тонировку.

 

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, если автовладелец ранее уже попадался на данном правонарушении, но снова затянул окна машины плёнкой, его ждёт арест до 15 суток.

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Цитата: Антошка
То есть в другое время можно спокойно кататься с тонировкой?
Попробуйте. Вы вообще ездили на затонированном авто, особенно ночью. Там же вообще ничего сквозь тонировку не видно. По мне так правильно делают. Шанс совершить ДТП с тонированными в круг стёклами намного выше чем без тонировки. Брал я у друга тонированную машину. Ездил в Чел. Днём то нормально, но возвращаться пришлось ночью. В лобовое хоть и хреново, но терпимо, а в зеркала вообще ничего не видно.
 
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То есть в другое время можно спокойно кататься с тонировкой?
 
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