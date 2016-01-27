В Кыштыме объявлена охота на затонированные стёкла автомобилей
Автор: КР от Вчера, 11:28 Категория: ГИБДД информирует
Сегодня с 16 до 18 часов дороги нашего города будут патрулировать несколько экипажей ДПС. Полицейские проведут операцию «Тоник». Они будут в массовом порядке останавливать все автомобили, лобовые и передние боковые стёкла которых затянуты тёмной плёнкой.
С помощью специального прибора автоинспекторы проверят, насколько те пропускают свет. Если показатели превысят норму, автовладельцам будет выписан штраф в 500 рублей. Кроме того, их обяжут снять тонировку.
Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, если автовладелец ранее уже попадался на данном правонарушении, но снова затянул окна машины плёнкой, его ждёт арест до 15 суток.
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