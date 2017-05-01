Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме водитель намерен обжаловать протокол полицейских
Челиндбанк. Ипотека лёгкая на подъём

В Кыштыме водитель намерен обжаловать протокол полицейских

Автор: КР от Сегодня, 11:05 Категория: ГИБДД информирует

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Сотрудники ГИБДД подвели итоги двух рейдов. Как уже сообщалось на нашем сайте, вчера вечером дорожные полицейские проверили автомобилистов на предмет нарушения ими правил проезда пешеходных переходов.

 

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, экипажи ДПС базировались и в центральной части города, и в микрорайоне Нижнего Кыштыма. Автомобилисты в этот раз проявили дисциплинированность – в отношении них не было составлено ни одного протокола.

 

Зато в поле зрения дорожных патрульных попал пешеход-нарушитель. Житель Челябинска пересёк улицу Интернационала в районе ДК металлургов на глазах у полицейских в нескольких метрах от «зебры». За это ему выписали штраф в 500 рублей.

 

Вторая массовая проверка водителей состоялась сегодня утром вблизи второй начальной школы и детсадов № 27 и 28. Сотрудники ДПС выявили пятерых нарушителей, неправильно перевозивших своих несовершеннолетних пассажиров. Среди нарушителей – одна женщина. Она перевозила ребёнка в автокресле на заднем сиденье «Тойоты Королла», но не пристегнула его ремнями безопасности.

 

Ей, как и остальным водителям, выписали штраф в 3000 рублей. С этим наказанием не согласился лишь один мужчина – он вёз ребёнка в школу на заднем сиденье «Нивы Шевроле». Бустера или автокресла в автомобиле не было. Школьник был пристёгнут обычным ремнём безопасности, причём пояс, который должен был фиксировать пассажира от плеча до бедра, был перекинут за его спину. Водитель намерен обжаловать выписанный в отношении него протокол.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter