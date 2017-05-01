В Кыштыме водитель намерен обжаловать протокол полицейских
Автор: КР от Сегодня, 11:05 Категория: ГИБДД информирует
Сотрудники ГИБДД подвели итоги двух рейдов. Как уже сообщалось на нашем сайте, вчера вечером дорожные полицейские проверили автомобилистов на предмет нарушения ими правил проезда пешеходных переходов.
Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, экипажи ДПС базировались и в центральной части города, и в микрорайоне Нижнего Кыштыма. Автомобилисты в этот раз проявили дисциплинированность – в отношении них не было составлено ни одного протокола.
Зато в поле зрения дорожных патрульных попал пешеход-нарушитель. Житель Челябинска пересёк улицу Интернационала в районе ДК металлургов на глазах у полицейских в нескольких метрах от «зебры». За это ему выписали штраф в 500 рублей.
Вторая массовая проверка водителей состоялась сегодня утром вблизи второй начальной школы и детсадов № 27 и 28. Сотрудники ДПС выявили пятерых нарушителей, неправильно перевозивших своих несовершеннолетних пассажиров. Среди нарушителей – одна женщина. Она перевозила ребёнка в автокресле на заднем сиденье «Тойоты Королла», но не пристегнула его ремнями безопасности.
Ей, как и остальным водителям, выписали штраф в 3000 рублей. С этим наказанием не согласился лишь один мужчина – он вёз ребёнка в школу на заднем сиденье «Нивы Шевроле». Бустера или автокресла в автомобиле не было. Школьник был пристёгнут обычным ремнём безопасности, причём пояс, который должен был фиксировать пассажира от плеча до бедра, был перекинут за его спину. Водитель намерен обжаловать выписанный в отношении него протокол.
Комментарии
Чуть не оштрафовали за Паланика. Челябинский областной суд защитил предпринимателя из Кыштыма, торгующего книгами, от Роспотребнадзора (Горожанин)
Может быть возмущенным родителям умнее было бы не возмущаться, а прочесть и "проработать" эту книгу вместе с дочерью для того, чтобы сформировать правильное отношение к подобной литературе Тем боле >>>
Жителям Кыштыма предлагают написать письма Белому дому (Наблюдатель)
А я уж подумал было Трампу написать >>>
В Кыштыме водители, нарушившие правила перевозки детей, поплатились штрафами в несколько сотен тысяч рублей (Наблюдатель)
Нет, это значит, что 104 водителя не думают о детях Никакие суммы для казны не стоят детской жизни >>>
Огнеупорному заводу в Кыштыме грозит банкротство (Gogga 28)
Верной дорогой идём, товарищи Просрать все , что создавали деды и отцы А если за это ещё и резаной бумаги дадут >>>
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (Горожанин)
Интересно, почему такое название станицы Разумеется, они вправе самоназываться так, как им хочется, но чем историческое название города не угодило Почему не "станица Кыштымская" Как это соотнос >>>
Все комментарии