По закону парных случаев. Пьяный водитель во второй раз задержан дорожными полицейскими Кыштыма

Автор: КР от Вчера, 12:13 Категория: ГИБДД информирует

Сегодня в полночь сотрудники ДПС задержали 27-летнего водителя. Как и в конце августа прошлого года, молодой человек управлял своей «пятёркой» в состоянии алкогольного опьянения. Тогда при проверке документов выяснилось, что и водительского удостоверения у него никогда не было. По решению суда нарушитель отсидел десять суток за решёткой, но этот опыт не возымел на него действия.

В автошколе он так и не отучился, а привычку садиться пьяным за руль не бросил. Дорожные полицейские вновь остановили его на той же самой машине и в том же самом состоянии. Только теперь административным наказанием он не отделается. За повторную езду в нетрезвом виде предусмотрено уголовное наказание, вплоть до двух лет лишения свободы.