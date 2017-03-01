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По закону парных случаев. Пьяный водитель во второй раз задержан дорожными полицейскими Кыштыма

Автор: КР от Вчера, 12:13 Категория: ГИБДД информирует

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Сегодня в полночь сотрудники ДПС задержали 27-летнего водителя. Как и в конце августа прошлого года, молодой человек управлял своей «пятёркой» в состоянии алкогольного опьянения. Тогда при проверке документов выяснилось, что и водительского удостоверения у него никогда не было. По решению суда нарушитель отсидел десять суток за решёткой, но этот опыт не возымел на него действия.

 

В автошколе он так и не отучился, а привычку садиться пьяным за руль не бросил. Дорожные полицейские вновь остановили его на той же самой машине и в том же самом состоянии. Только теперь административным наказанием он не отделается. За повторную езду в нетрезвом виде предусмотрено уголовное наказание, вплоть до двух лет лишения свободы.

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