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В Кыштыме в массовом порядке проверят мотоциклистов

Автор: КР от Вчера, 16:58 Категория: ГИБДД информирует

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Сегодня в нашем городе стартовало профилактическое мероприятие «Мотоциклист». В течение трёх дней дорожные полицейские будут обращать особое внимание на мотоциклистов. Сотрудники ДПС проверят документы у всех из них, кто, которые попадётся в их поле зрения.

 

По данным на 24 апреля, с начала года в Челябинской области произошло 25 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов. Как результат – семь человек получили ранения. На дорогах Кыштымского городского округа ни одного подобного ДТП не зарегистрировано.

 

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, с начала года её коллеги составили три протокола в отношении водителей мотоциклов. Двое несовершеннолетних ездили по городу без водительских удостоверений. Ещё один – взрослый мужчина – попался пьяным и к тому же ранее уже был лишён прав.

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