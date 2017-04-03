В Кыштыме в массовом порядке проверят мотоциклистов

Автор: КР от Вчера, 16:58 Категория: ГИБДД информирует

Сегодня в нашем городе стартовало профилактическое мероприятие «Мотоциклист». В течение трёх дней дорожные полицейские будут обращать особое внимание на мотоциклистов. Сотрудники ДПС проверят документы у всех из них, кто, которые попадётся в их поле зрения.

По данным на 24 апреля, с начала года в Челябинской области произошло 25 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов. Как результат – семь человек получили ранения. На дорогах Кыштымского городского округа ни одного подобного ДТП не зарегистрировано.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, с начала года её коллеги составили три протокола в отношении водителей мотоциклов. Двое несовершеннолетних ездили по городу без водительских удостоверений. Ещё один – взрослый мужчина – попался пьяным и к тому же ранее уже был лишён прав.