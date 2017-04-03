В Кыштыме в массовом порядке проверят мотоциклистов
Автор: КР от Вчера, 16:58 Категория: ГИБДД информирует
Сегодня в нашем городе стартовало профилактическое мероприятие «Мотоциклист». В течение трёх дней дорожные полицейские будут обращать особое внимание на мотоциклистов. Сотрудники ДПС проверят документы у всех из них, кто, которые попадётся в их поле зрения.
По данным на 24 апреля, с начала года в Челябинской области произошло 25 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов. Как результат – семь человек получили ранения. На дорогах Кыштымского городского округа ни одного подобного ДТП не зарегистрировано.
Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, с начала года её коллеги составили три протокола в отношении водителей мотоциклов. Двое несовершеннолетних ездили по городу без водительских удостоверений. Ещё один – взрослый мужчина – попался пьяным и к тому же ранее уже был лишён прав.
Комментарии
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Низзя Путин запретил кошмарить бизнес >>>
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Штрафы для этих барыг надо поднять хотя бы в 10 раз >>>
Генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев во время визита в Кыштым проверил работу дежурной части и отдела участковых (Кирилл Мазур)
на медведа похож похоже скоро тоже в отставку отправят >>>
Троица из Карабаша избивала свою жертву чем попало (Великому профи Мила)
Так-то сегодня спецы всех профессий измельчали Очень сомневаюсь, что вы большой специалист в своем деле, хотя бы потому, что пишите безграмотно А если бы вы обладали еще таким качеством, как внимат >>>
В Кыштыме у одной из управляющих компаний судебные приставы арестовали банковские счета (Читающая всё)
Антон, а тогда бы ты стал читать информацию дальше Достаточно было бы по заголовку пробежаться))) >>>
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