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В ДТП под Кыштымом «Лада Калина» доказала свою бронебойность в схватке с «Приорой»

Автор: КР от 30-01-2017, 12:45 Категория: ГИБДД информирует

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В субботу в полдень на стоянке у санатория «Дальняя Дача» столкнулись две «Лады». Пенсионер из Карабаша выезжал задним ходом с парковки на своей «Калине». Причём, как он позже объяснил госавтоинспекторам, в зеркала он перед этим посмотрел, но никакой помехи не заметил. А через мгновение почувствовал удар.

 

Оказалось, что мужчина врезался в автоледи на «Приоре». Минутой ранее жительница нашего города 1978 года рождения посадила в машину пассажиров и тронулась с места. Её-то незадачливый водитель и не увидел.

 

По информации инспектора по пропаганде ГИБДД Бэллы Завалий, никто из водителей и пассажиров в ДТП не пострадал. И даже авто виновника аварии осталось невредимым – из повреждений у него лишь потёртость от удара с «Приорой». Зато машине автоледи  требуется ремонт – пострадали  обе правые двери.

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