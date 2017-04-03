В Кыштыме водитель заглохнувшей иномарки умудрился попасть в ДТП
Автор: КР от Сегодня, 10:31 Категория: ГИБДД информирует
Вчера в 11 часов дня на пересечении улиц Мира и Курортная «Опель Корса» врезался в буксируемый «Ниссан». Заглохшую иномарку, за рулём которой сидел 27-летний уроженец Дагестана, проживающий сейчас в Озёрске, на тросе тащила «десятка». Её водитель ехал со стороны санатория «Дальняя Дача» и намеревался повернуть налево, на улицу Курортную.
Перед ним ехала грузовая машина, поэтому иномарку на встречной полосе водитель ВАЗ-2110 не заметил. Сам он успел проехать перекрёсток, а вот сломанный «Ниссан» преградил путь «Опелю», которым управлял местный житель.
Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, у пострадавших автомобилей повреждения идентичны. И на «японце», и на «немце» требуют ремонта передние бамперы, правые двери и крылья, зеркала бокового вида. Но на «Ниссане» оказались повреждёнными ещё и колёса, задний бампер и передняя блок-фара.
Комментарии
Что такое ДТП? В Кыштыме дорожные полицейские отказались составлять протокол на водителя, поцарапавшего чужой автомобиль (Антошка)
Что за заголовки в стиле желтой прессы Можно подумать, что в других городах гаишники в таких случаях протоколы составляют А женщине надо идти в полицию с заявлением о порче своего имущества >>>
В Кыштыме во время генеральной уборки очистят берега рек и озёр (Кирилл Мазур)
обамка напакостил >>>
В Кыштыме не будет пенсионеров, получающих меньше прожиточного минимума (Кирилл Мазур)
спасибо родненькие >>>
В Кыштыме не будет пенсионеров, получающих меньше прожиточного минимума (slesar)
ХА-ХА-ХА Ну, спасибо Только вы напишите в газете, как имея в кармане 8523 рубля, заплатить за ЖКХ, купить лекарств, еду Не говорю про то, что надо одеться >>>
Есть шипы – должна быть и наклейка. Водители Кыштыма могут угодить под штрафы за отсутствие знаков на авто (Коля Гусев)
Меня сегодня оштрафовали это побор называется Пока рылся в инете чтобы узнать реально ли это законно (ну да я слоупок))), наткнулся на статью добротную http: zanuda info новые-штрафы-за-отсутс >>>
Все комментарии