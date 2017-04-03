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В Кыштыме водитель заглохнувшей иномарки умудрился попасть в ДТП

Автор: КР от Сегодня, 10:31 Категория: ГИБДД информирует

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Вчера в 11 часов дня на пересечении улиц Мира и Курортная «Опель Корса» врезался в буксируемый «Ниссан». Заглохшую иномарку, за рулём которой сидел 27-летний уроженец Дагестана, проживающий сейчас в Озёрске, на тросе тащила «десятка». Её водитель ехал со стороны санатория «Дальняя Дача» и намеревался повернуть налево, на улицу Курортную.

 

Перед ним ехала грузовая машина, поэтому иномарку на встречной полосе водитель ВАЗ-2110 не заметил. Сам он успел проехать перекрёсток, а вот сломанный «Ниссан» преградил путь «Опелю», которым управлял местный житель.

 

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, у пострадавших автомобилей повреждения идентичны. И на «японце», и на «немце» требуют ремонта передние бамперы, правые двери и крылья, зеркала бокового вида. Но на «Ниссане» оказались повреждёнными ещё и колёса, задний бампер и передняя блок-фара.

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